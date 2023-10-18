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Коммерческая недвижимость в округ Кронверкское, Россия

готовый бизнес
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8 объектов найдено
Коммерческая в округ Кронверкское, Россия
Коммерческая
округ Кронверкское, Россия
Площадь 109 м²
Арт. 51214789 Уважаемый покупатель! Самое топовое расположение! Всего пара шагов до Исаа…
€346,851
Готовый бизнес в округ Кронверкское, Россия
Готовый бизнес
округ Кронверкское, Россия
Площадь 72 м²
Арт. 49476853 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Переоборудованная в четыре атмосферных …
€206,945
Готовый бизнес в округ Кронверкское, Россия
Готовый бизнес
округ Кронверкское, Россия
Площадь 150 м²
Арт. 46346570 Уникальное и очень редкое предложение в самом сердце «Золотого Треугольника» …
€233,167
Готовый бизнес с мебелью в округ Кронверкское, Россия
Готовый бизнес с мебелью
округ Кронверкское, Россия
Площадь 164 м²
Арт. 34800766 Действующий отель в центре Петроградского района! 6 номеров оформлены в уника…
€340,050
Коммерческая с мебелью в округ Кронверкское, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Кронверкское, Россия
Площадь 1 850 м²
Арт. 17256366 Предлагается в продажу гостиница и ресторан в одной из самых престижных локац…
€6,70 млн
Коммерческая с мебелью в округ Кронверкское, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Кронверкское, Россия
Площадь 250 м²
Арт. 19191040 Предлагается в продажу двухэтажная гостиница, мини-отель на девять номеров. …
€874,316
Офис с видеонаблюдением, с пирсом в округ Кронверкское, Россия
Офис с видеонаблюдением, с пирсом
округ Кронверкское, Россия
Площадь 244 м²
Арт. 3330440 Отдельный вход с набережной ! Качественный ремонт! Продается офис с отдельны…
€349,765
Коммерческая с двором в округ Кронверкское, Россия
Коммерческая с двором
округ Кронверкское, Россия
Площадь 200 м²
Арт. 3329786 Дизайнерский ремонт ! Свободная планировка с большими залами! Удобная парковка…
€340,050
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