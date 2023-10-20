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Коммерческая недвижимость в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Коммерческая с мебелью
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Площадь 3 255 м²
Арт. 14604310 Вашему вниманию предлагается отдельно стоящее 4-х этажное торгово-офисное зда…
€3,61 млн
Realting.com
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