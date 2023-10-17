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Продажа офисных помещений в округ Гавань, Россия

коммерческая недвижимость
3
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1 объект найдено
Офис в округ Гавань, Россия
Офис
округ Гавань, Россия
Площадь 409 м²
Арт. 45596880 Добрый день! Предлагается в продажу коммерческое помещение свободного назна…
€485,654
Realting.com
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