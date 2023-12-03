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Коммерческая недвижимость в okrug Dachnoe, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в okrug Dachnoe, Россия
Коммерческая 1 комната
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 1
Площадь 6 300 м²
Этаж 1/7
Отдельно стоящее нежилое здание в Кировском районе Санкт-Петербурга. Улица Лени Голикова, д…
€2,32 млн
в месяц
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