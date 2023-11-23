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Коммерческая недвижимость в okrug Chkalovskoe, Россия

1 объект найдено
Офис в okrug Chkalovskoe, Россия
Офис
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 233 м²
Арт. 55245554 Просторный функциональный объект недвижимости в исторической части Петрогр…
€624,234
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