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Коммерческая недвижимость в okrug Avtovo, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в okrug Avtovo, Россия
Коммерческая
okrug Avtovo, Россия
Площадь 95 м²
Арт. 53977410 Здравствуйте. Редкая возможность приобрести помещение с дизайнерским ремонтом…
€100,590
в месяц
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