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Коммерческая недвижимость в Новоузенск, Россия

1 объект найдено
Офис с лифтом в Новоузенск, Россия
Офис с лифтом
Новоузенск, Россия
Площадь 1 715 м²
Продажа помещения в ТЦ «Европа Сити»! Здание расположено на ул. М. Горького, 30 а (…
Цена по запросу
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