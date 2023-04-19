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Купить коммерческую недвижимость в Novodevyatkinskoe selskoe poselenie, Россия

Новое Девяткино
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1 объект найдено
Коммерческаяв Новое Девяткино, Россия
Коммерческая
Новое Девяткино, Россия
€ 668,330
Редкое предложение! Продается коммерческая земля со зданием в проездном - проходном месте в…
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