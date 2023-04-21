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294 объекта найдено
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Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 5,310
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
5 м²
€ 26,615
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
5 м²
€ 26,036
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
5 м²
€ 27,772
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
2 м²
€ 14,193
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
5 м²
€ 28,351
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
5 м²
€ 27,772
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 18,772
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 16,563
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 18,772
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 14,355
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 14,355
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
2 м²
€ 14,158
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 19,589
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 15,459
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 19,324
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 20,118
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 21,177
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 14,355
Жилой комплекс бизнес-класса в престижном Хорошёвском районе. Дом находится на улице Зорге …
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 6,331
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 6,331
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 6,331
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
3 м²
€ 5,499
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 6,996
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 6,443
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 7,220
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 6,443
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 7,220
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 6,627
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
Склад 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
4 м²
€ 6,627
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…
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