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Инвестиционная недвижимость в Северный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Северный административный округ, Россия
Инвестиционная
Северный административный округ, Россия
€ 2,186,434
Продается готовый арендный Бизнес у м.Войковская. Помещение в собственности. Общая площад…
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