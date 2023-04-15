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Купить склад в Северо-Восточный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Склад 1 комнатав Северо-Восточный административный округ, Россия
Склад 1 комната
Северо-Восточный административный округ, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 9,597
Жилой квартал класса «Комфорт +» в районе Отрадное, всего в 7-ми минутах ходьбы от станции м…

Параметры недвижимости в Северо-Восточный административный округ, Россия

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