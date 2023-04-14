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Купить производственное здание в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
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Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Нижний Новгород, Россия
Производство
Нижний Новгород, Россия
471 м² 2/2 Этаж
€ 244,750
Продается производственное здание (в настоящий момент есть долгосрочный арендатор), площадь …
Производствов Нижний Новгород, Россия
Производство
Нижний Новгород, Россия
939 м² Количество этажей 2
€ 441,189
В продажу 2х этажное отдельно-стоящее кирпичное здание в отличном состоянии. Земельный участ…

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

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