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Купить отель в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
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1 объект найдено
Отельв Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
772 м² Количество этажей 3
€ 153,942
Продам дебаркадер проекта 47Б. Длина 35, ширина 9.60, высота борта 2, 8 железобетонный, в от…

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

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