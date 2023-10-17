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Отели в Нижегородская область, Россия

коммерческая недвижимость
63
офисы
7
производственные здания
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инвестиционная недвижимость
20
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2 объекта найдено
Отель в Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
Уникальное предложение для бизнесменов и предпринимателей! В продаже три 2х этажных   дома …
€262,625
Отель в Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
Площадь 359 м²
Этаж 2/2
Продается   готовый бизнес -гостиница, которая расположена   в самом центре города на ул.Мур…
€133,263
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