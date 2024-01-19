Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Невский район

Коммерческая недвижимость в Невский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Невский район, Россия
Коммерческая
Невский район, Россия
Площадь 64 м²
Арт. 57607556 Отличное предложение для инвестиций! 2 апартамента в нежилом фонде. Дом с ж…
€101,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения
Русский
Realting.com
Перейти