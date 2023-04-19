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Купить производственное здание в Надымский район, Россия

Надым
1
городское поселение Надым
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Надым, Россия
Производство
Надым, Россия
Количество этажей 2
€ 669,145
Современный Надым это один из красивейших городов Крайнего Севера с особенным архитектурным …
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