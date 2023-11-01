ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Мытищи
Производственные помещения
Производственные здания в Мытищи, Россия
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с rental business
Москва, Россия
400 м²
1
ID: o65511 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€2,37 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
484 м²
5
ID: L3508 Офис в аренду в центре Москвы в БЦ "Ост Хаус". Блок с ремонтом. Большие панорамные…
€23,355
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с двором, с видеонаблюдением
Москва, Россия
264 м²
7
Помещение сводного назначения на 1м этаже монолитного жилого дома бизнес класса. Отдельный в…
€1,54 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
3 353 м²
3
ID: L3188 Предлагается в аренду отдельно стоящее здание Класса Б+, 3 этажа + подвал. Общая…
€51,788
Рекомендовать
Коммерческая
Коммунарка, Россия
123 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 122,9 к…
€239,691
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
921 м²
6
ID: o85534 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€17,777
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
971 м²
2
ID: L3791 Предлагается в аренду отдельно стоящий особняк площадью 971,3 кв.м. В здании сде…
€42,963
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 242 м²
3
ID: L3736 Сервисный офис в аренду в БЦ класса А "Крылатские Холмы". Смешанная планировка, па…
€53,960
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
4 500 м²
3
ID: L533 Уважаемые арендаторы! Предлагаем в аренду здание в стиле LOFT (ЛОФТ) в бизнес-прост…
€57,905
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
876 м²
2
ID: L2633 Полностью автономный блок, 1 вход, лифт есть. Смешанная планировка, большие окна, …
€9,869
Рекомендовать
Офис с public catering
Москва, Россия
1 060 м²
-1
ID: L3357 Продажа помещения свободного назначения на Кузнецком Мосту. Отдельный вход через а…
€2,12 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
490 м²
6
ID: L3558 В Бизнес-центре "Магистраль Плаза" предлагается отличный офисный блок на 6-ом этаж…
€11,822
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL