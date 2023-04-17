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Россия
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Продажа офисных помещений в поселение Московский, Россия
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12 объектов найдено
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Офис
Salarevo, Россия
200 м²
2 Этаж
€ 2,442
ID: L3929 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 200м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
Офис
Salarevo, Россия
350 м²
2 Этаж
€ 4,273
ID: L3930 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 350м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
Офис
Salarevo, Россия
575 м²
2 Этаж
€ 7,021
ID: L3931 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 575м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
Офис
Rumyancevo, Россия
900 м²
1 Этаж
€ 31,648
ID: L3908 Офисный блок в аренду с ремонтом и мебелью. Планировка смешанная, панорамные окна,…
Офис
Salarevo, Россия
800 м²
2 Этаж
€ 9,768
ID: L3721 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 800м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
Офис
Salarevo, Россия
1 000 м²
3 Этаж
€ 12,210
ID: L3722 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1100м2 на 3 этаже офисного здания в удобной досту…
Офис
Salarevo, Россия
1 674 м²
5 Этаж
€ 20,441
ID: L3577 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1674м2 на 5 этаже офисного здания в удобной досту…
Офис
Salarevo, Россия
1 676 м²
2 Этаж
€ 20,470
ID: L3574 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1676м2 на 2 этаже офисного здания в удобной досту…
Офис
Salarevo, Россия
1 691 м²
3 Этаж
€ 20,649
ID: L3575 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1691м2 на 3 этаже офисного здания в удобной досту…
Офис
Salarevo, Россия
1 675 м²
4 Этаж
€ 20,453
ID: L3576 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1675м2 на 4 этаже офисного здания в удобной досту…
Офис
Salarevo, Россия
8 495 м²
1 Этаж
€ 98,784
ID: L3573 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 8495м2 офисного здания в удобной доступности от м…
Офис
Salarevo, Россия
1 780 м²
1 Этаж
€ 24,850
ID: L3571 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1780м2 на 1ом этаже офисного здания в удобной дос…
Параметры недвижимости в поселение Московский, Россия
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