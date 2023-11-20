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Коммерческая недвижимость в поселение Московский, Россия

офисы
12
12 объектов найдено
Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 2
ID: L3929 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 200м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€2,048
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 350 м²
Этаж 2
ID: L3930 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 350м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€3,583
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 575 м²
Этаж 2
ID: L3931 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 575м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€5,887
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Офис в Rumyancevo, Россия
Офис
Rumyancevo, Россия
Площадь 900 м²
Этаж 1
ID: L3908 Офисный блок в аренду с ремонтом и мебелью. Планировка смешанная, панорамные окна,…
€26,537
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 800 м²
Этаж 2
ID: L3721 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 800м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€8,190
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 1 000 м²
Этаж 3
ID: L3722 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1100м2 на 3 этаже офисного здания в удобной досту…
€10,238
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 1 674 м²
Этаж 5
ID: L3577 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1674м2 на 5 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,139
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 1 676 м²
Этаж 2
ID: L3574 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1676м2 на 2 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,164
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 1 691 м²
Этаж 3
ID: L3575 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1691м2 на 3 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,314
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 1 675 м²
Этаж 4
ID: L3576 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1675м2 на 4 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,150
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 8 495 м²
Этаж 1
ID: L3573 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 8495м2 офисного здания в удобной доступности от м…
€82,830
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Офис в Salarevo, Россия
Офис
Salarevo, Россия
Площадь 1 780 м²
Этаж 1
ID: L3571 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1780м2 на 1ом этаже офисного здания в удобной дос…
€20,836
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