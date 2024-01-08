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Готовый бизнес в Московский район, Россия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Готовый бизнес в Московский район, Россия
Готовый бизнес
Московский район, Россия
Площадь 88 м²
Арт. 56980192 Вашему вниманию предлагается уютная двухсторонняя 4-х комнатная квартира площ…
€207,924
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Готовый бизнес в Московский район, Россия
Готовый бизнес
Московский район, Россия
Площадь 75 м²
Арт. 50794183 Господа предприниматели и инвесторы, этот вариант для вас! В ЖК «Времена го…
€280,245
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
Realting.com
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