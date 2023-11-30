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Коммерческая недвижимость в Московский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Коммерческая 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/15
Продается коммерческое помещение свободного назначения в комплексе Бизнес-класса ЖК Граф …
€152,945
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