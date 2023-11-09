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Готовый бизнес в Москве, Россия

коммерческая недвижимость
2421
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инвестиционная недвижимость
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1 объект найдено
Готовый бизнес со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Готовый бизнес со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
€560,000
Realting.com
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