Купить инвестиционная недвижимость в Москве, Россия

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Россия
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поселение Вороновское
4
Инвестиционная
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17 объектов найдено
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Инвестиционная
Южный административный округ, Россия
€ 629,744
Продается готовый арендный бизнес - Сетевая Стоматологическая клиника. Стабильный,…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
€ 1,537,747
Продажа Арендного бизнеса — Сетевого продуктового магазина "Магнолия" на Патриарших прудах. …
Инвестиционная
Юго-Западный административный округ, Россия
€ 878,713
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится по пе…
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
€ 549,195
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится на цо…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
34 м²
€ 908,003
Продается арендный бизнес в районе Патриарших прудов. Помещение формата Street Retail общей …
Инвестиционная
Северо-Западный административный округ, Россия
€ 439,356
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится на первом …
Инвестиционная
Юго-Восточный административный округ, Россия
€ 468,647
Продается арендный бизнес - помещение с надежным сетевым арендатором. Помещение находит…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
€ 146,452
Продажа прав аренды. Предлагается к продаже объект Арендного Бизнеса, расположенный в Цен…
Инвестиционная
Юго-Восточный административный округ, Россия
€ 3,075,494
Продается готовый арендный бизнес, автосалон, автосервис. Автотехцентр представляет собой и…
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
€ 80,549
Продается Гастроном, расположенный в жилом массиве, рядом с метро Белорусская. Магазин на…
Инвестиционная
поселение Вороновское, Россия
€ 1,567,037
Эксклюзив. К продаже предлагается первый клубный кинотеатр с рестораном в ЦАО города Москвы.…
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
€ 80,549
Продается Арендный Бизнес, расположенный в Юго-Западном округе г. Москвы, на пересечении Лен…
Инвестиционная
Северный административный округ, Россия
€ 2,196,781
Продается готовый арендный Бизнес у м.Войковская. Помещение в собственности. Общая площад…
Инвестиционная
Восточный административный округ, Россия
175 м²
€ 86,407
Продаётся столовая, расположенная в Бизнес Центре рядом с м.Преображенская площадь. …
Инвестиционная
Западный административный округ, Россия
350 м²
€ 951,939
Продается крупный сетевой медицинский центр расположенный в районе Кутузовского проспекта. …
Инвестиционная
Юго-Западный административный округ, Россия
430 м²
€ 1,464,521
Продается крупный сетевой медицинский центр расположенный в густонаселенном районе Южное Бут…
Инвестиционная
Западный административный округ, Россия
180 м²
€ 732,260
Продается действующий медицинский центр на Мичуринском проспекте. Первый дом от метро. …
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