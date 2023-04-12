Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Гостиницы, отели

Купить отель в Москве, Россия

Отель В архив
Очистить
19 объектов найдено
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 196,309
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 168,121
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 170,381
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 164,577
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 172,550
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 196,309
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 168,121
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 164,577
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 169,794
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 166,208
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 172,550
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 171,956
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 196,035
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 170,372
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 171,740
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 2 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 2 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 36 м²
€ 193,368
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 1 комнатав Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 167,335
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 3 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 46 м²
€ 220,774
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…
Отель 3 комнатыв Северо-Западный административный округ, Россия
Отель 3 комнаты
Северо-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 46 м²
€ 222,548
Апарт-отель «Движение. Тушино» —это готовый бизнес, приносящий инвестору гарантированный дох…

Параметры недвижимости в Москве, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти