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Купить инвестиционная недвижимость в Московская область, Россия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Центральный федеральный округ, Россия
Инвестиционная
Центральный федеральный округ, Россия
950 м²
€ 878,713
Продается дом с апартаментами-студиями, сдаваемыми в долгосрочную аренду. Одинцовский …

Параметры недвижимости в Московская область, Россия

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