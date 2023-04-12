Купить коммерческую недвижимость в Московская область, Россия

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1 823 объекта найдено
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Офис
Красногорск, Россия
4 839 м²
Количество этажей 6
€ 64,895
ID: L3945 Предлагаем в аренду отдельно стоящее здание. Общая площадь Здания - 3000 кв.м., из…
Офис
Химки, Россия
6 125 м²
4 Этаж
€ 140,094
ID: L3916 Прекрасный блок 6125 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных э…
Офис
Химки, Россия
7 525 м²
7 Этаж
€ 172,116
ID: L3917 Прекрасный блок 7 525 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
Офис
Химки, Россия
4 425 м²
4 Этаж
€ 101,211
ID: L3915 Прекрасный блок 4 425 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
Офис
Химки, Россия
2 639 м²
4 Этаж
€ 60,361
ID: L3914 Прекрасный блок 2 639 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на 4-м этаже…
Офис
Химки, Россия
8 925 м²
7 Этаж
€ 204,138
ID: L3918 Прекрасный блок 8925 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных э…
Офис
Химки, Россия
9 425 м²
7 Этаж
€ 215,574
ID: L3919 Прекрасный блок 9 425 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
Офис
Балашиха, Россия
750 м²
Количество этажей 2
€ 5,028,982
ID: o81439 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 750.0м², п…
Офис
Химки, Россия
200 м²
5 Этаж
€ 3,582
ID: L3713 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 500 кв.м. на …
Офис
Химки, Россия
1 300 м²
13 Этаж
€ 2,789,409
ID: L3705 Предлагается в покупку офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 13 этаже в бизнес-це…
Офис
Химки, Россия
1 217 м²
9 Этаж
€ 2,611,316
ID: L3704 Предлагается в покупку офис арендуемой площадью 1217 кв.м. на 9 этаже в бизнес-цен…
Офис
Химки, Россия
2 600 м²
13 Этаж
€ 46,490
ID: L3710 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 2600 кв.м. на 13,14 эт…
Офис
Химки, Россия
3 900 м²
13 Этаж
€ 69,735
ID: L3711 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 3900 кв.м. на 13,14,15…
Офис
Химки, Россия
400 м²
-1 Этаж
€ 5,364
ID: L3709 ВНИМАНИЕ ОПЕРАТОРОВ СТОЛОВЫХ И КАФЕ! Предлагается в аренду помещение 400кв.м. на -…
Офис
Химки, Россия
1 300 м²
15 Этаж
€ 23,245
ID: L3708 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 15 этаже…
Офис
Химки, Россия
1 217 м²
9 Этаж
€ 24,481
ID: L3703 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 1217 кв.м. на…
Офис
Химки, Россия
1 300 м²
13 Этаж
€ 23,245
ID: L3706 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 13 этаже…
Офис
Химки, Россия
1 300 м²
14 Этаж
€ 23,245
ID: L3707 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 14 этаже…
Офис
Химки, Россия
347 м²
10 Этаж
€ 6,980
ID: L3712 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 347 кв.м. на …
Офис
Красногорск, Россия
1 288 м²
9 Этаж
€ 27,597
ID: L3698 Офис в аренду в БЦ "Мякининская Пойма", секция Г. Планировка смешанная, панорамные…
Офис
Красногорск, Россия
2 520 м²
5 Этаж
€ 56,325
ID: L3611 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 1260 кв.м. на 6 эт…
Офис
Красногорск, Россия
2 520 м²
5 Этаж
€ 56,325
ID: L3609 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 2520 кв.м. на 5,6 …
Офис
Красногорск, Россия
1 260 м²
5 Этаж
€ 28,162
ID: L3610 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 1260 кв.м. на 5 эт…
Офис
Балашиха, Россия
750 м²
Количество этажей 2
€ 27,939
ID: L3000 Сдается в аренду отдельно стоящее 2-х этажное административное здание. Панорамное…
Офис
Мытищи, Россия
85 м²
1 Этаж
€ 1,565
ID: L3499 1 этаж/24 эт. Монолитного жилого дома (161 квартира) ЖК "Ярославский" Введен в экс…
Офис
Химки, Россия
2 186 м²
13 Этаж
€ 45,683
ID: L3218 В Бизнес-центре класса В+ сдаются в аренду помещения, расположенные на 13 и 15 э…
Офис
Химки, Россия
1 408 м²
11 Этаж
€ 29,825
ID: L2472 Предлагаетс я в аренду блок в БЦ класса А "Химки". Бизнес парк расположен в 3 км. …
Офис
Химки, Россия
698 м²
3 Этаж
€ 14,792
ID: L2473 Предлагается блок в БЦ класса А "Химки". Смешанная планировка • Помещения с отдел…
Офис
Химки, Россия
1 110 м²
13 Этаж
€ 23,197
ID: L3213 В Бизнес-центре класса В+ сдается в аренду отличный офисный блок. Смешанная планир…
Офис
Химки, Россия
1 076 м²
15 Этаж
€ 22,491
ID: L3214 В Бизнес-центре класса В+ сдается в аренду отличный офисный блок 1076 кв.м. на 15 …
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