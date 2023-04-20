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Продажа офисных помещений в Маркс, Россия

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1 объект найдено
Офисв Маркс, Россия
Офис
Маркс, Россия
40 000 м²
Цена по запросу
Предлагаем в продажу административно- производственный  комплекс общей площадью 40 000 кв.…
Realting.com
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