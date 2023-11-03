Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Люберцы
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Люберцы, Россия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с отель в Москва, Россия
Офис с отель
Москва, Россия
Площадь 277 м²
Этаж 1
ID: o77454 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€5,556
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 392 м²
Этаж 3
ID: L2046 Добрый день. Приглашаю на просмотр великолепного офиса! Офис расположен на 3-м эта…
€14,415
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 309 м²
Этаж 5
ID: o55779 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€4,974
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 293 м²
Этаж 11
ID: o62802 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,419
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 90 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 90,4 кв…
€215,487
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 648 м²
Этаж 5
ID: L3252 Сдаем современный офис арендуемой площадью 648 кв.м. на 5 этаже с современной отде…
€22,418
Офис с public catering в Москва, Россия
Офис с public catering
Москва, Россия
Площадь 453 м²
Этаж 1
ID: o82625 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€10,883
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 71,4 кв…
€235,557
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 113 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 113,0 к…
€287,880
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 47 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 47,4 кв…
€179,278
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 361 м²
Этаж 1
ID: o79781 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€1,15 млн
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 267 м²
Этаж -1
ID: L2016 Помещение свободного назначения 267,2 кв.м расположено в подвале административного…
€1,28 млн
Realting.com
Перейти