Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. городской округ Люберцы
  5. Гостиницы, отели

Отели в городской округ Люберцы, Россия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 257 м²
Этаж 5
ID: o46802 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€10,930
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 395 м²
Этаж 2
ID: L3678 Предлагается в аренду офис в БЦ класса А "Олимпик Холл". В офмсе выполнен ремонт,…
€12,528
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 60 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 60,0 кв…
€127,570
Коммерческая 2 комнаты в Южный административный округ, Россия
Коммерческая 2 комнаты
Южный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 142 м²
Продается помещение свободного назначения площадью 142,2 кв м, цокольный этаж. Первая линия …
€316,384
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 867 м²
Этаж 2
ID: L3465 Предлагаем в аренду часть 2ого этажа. Современный офиса состоит из 2 помещений сво…
€11,464
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 86 м²
Этаж 1
ID: L3366 Продажа торгового помещения в районе метро Бауманская, в 5 минутах пешком. Общая п…
€259,633
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 540 м²
Этаж 1
ID: o41295 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€8,654
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 348 м²
Этаж 9/12
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
€600,770
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 242 м²
Этаж 4
ID: L3646 Предлагаем в аренду офис в центре Москвы! Блок в отделкой, планировка смешанная, …
€5,823
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 289 м²
Этаж 11
ID: L3067 В Бизнес-центре класса А в субаренду предлагается офисный блок с мебелью. Планиро…
€40,284
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 95 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 94,7 кв…
€262,661
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 53 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 53,4 кв…
€284,746
Realting.com
Перейти