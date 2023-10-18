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Коммерческая недвижимость в Лысковский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Лысковский район, Россия
Коммерческая
Лысковский район, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 2/2
Продается комплекс домов в живописном   месте Нижегородской области, Лысковского района   по…
€242,442
Realting.com
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