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Коммерческая недвижимость в Lodeynopolskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Лодейное Поле, Россия
Коммерческая
Лодейное Поле, Россия
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 2
Арт. 54854748. Готовый бизнес. Продажа здания и земли + бар, ресторан, Банкетный зал, склад,…
€339,364
в месяц
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