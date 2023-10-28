Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Ленинский район
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Ленинский район, Россия

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 550 м²
Этаж 4
ID: L3618 Собственник сдает в долгосрочную аренду помещение под офис класса B. В блоке выпо…
€5,309
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 658 м²
Этаж 8
ID: L3125 Помещение 658,6 м2 для размещения офиса. Отделка класса А. Приглашаем на просмотр
€37,491
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 320 м²
Этаж 1
ID: L2050 Торговое помещение в Элитном Жилом Комплексе ДОМИОН. Общая площадь - 320 кв.м Вит…
€19,211
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1
ID: o81703 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€38,614
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 676 м²
Этаж 4
ID: o30403 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€28,861
Офис банк в Москва, Россия
Офис банк
Москва, Россия
Площадь 1 677 м²
Этаж 1
ID: o83192 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€4,05 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 647 м²
Этаж 5
ID: o63490 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€12,023
Отель в Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
Площадь 359 м²
Этаж 2/2
Продается   готовый бизнес -гостиница, которая расположена   в самом центре города на ул.Мур…
€137,589
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1
ID: o83952 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€518,118
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 235 м²
Этаж 3
ID: o77164 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€7,184
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 532 м²
Этаж 3
ID: o83490 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€9,809
Офис с beauty saloon в Москва, Россия
Офис с beauty saloon
Москва, Россия
Площадь 120 м²
Этаж 1
ID: L3369 Жилой Комплекс «Балтийский Квартет» - это дом из 4 секций бизнес-класса с подземны…
€232,651
Realting.com
Перейти