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Готовый бизнес в Ленинградская область, Россия

коммерческая недвижимость
48
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1 объект найдено
Готовый бизнес в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 250 м²
Арт. 45150610 Отличный вариант для вложения — это приобретение недвижимости, которая будет …
€132,461
Realting.com
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