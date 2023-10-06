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Производственные здания в Ленинградская область, Россия

коммерческая недвижимость
48
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1 объект найдено
Производство с мебелью в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Производство с мебелью
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 17 593 м²
Арт. 34366165 Уважаемый покупатель, ГАБ, продается действующее деревообрабатывающее произ…
€1,43 млн
Realting.com
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