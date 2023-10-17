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Коммерческая недвижимость в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия

20 объектов найдено
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 101,4 к…
€182,322
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 50,6 кв…
€112,840
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 58 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,2 кв…
€116,684
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 31,6 кв…
€81,227
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,1 к…
€164,244
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 41,2 кв…
€101,243
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 42,6 кв…
€86,693
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 111 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 111,2 к…
€242,231
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,8 кв…
€123,652
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 89 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,1 кв…
€165,389
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,7 кв…
€105,880
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 95 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 94,9 кв…
€165,182
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 80,2 кв…
€154,654
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 73,1 кв…
€142,540
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 58,7 кв…
€123,646
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,4 кв…
€84,698
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 69 м²
Этаж 1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 69,3 кв…
€146,796
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 61,5 кв…
€129,250
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 64,2 кв…
€132,902
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 112,0 к…
€207,444
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