ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Кстовский район
Other
Коммерческая недвижимость в Кстовский район, Россия
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
133 м²
1/8
Продаётся коммерческое помещение, площадью 133,3 к…
€295,128
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
90 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,5 кв…
€221,211
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
654 м²
3
ID: L2971 Продаю ОСЗ - бизнес-центр в Большом Факельном переулке, 18с1 находится по адресу М…
€3,37 млн
Рекомендовать
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
440 м²
1
ID: o77408 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€7,081
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 781 м²
18
ID: L3888 Сдается в аренду офисное помещение 1781 кв.м. в Башне В, премиального деловом комп…
€60,017
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
325 м²
5
ID: o83507 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€24,070
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
359 м²
4
ID: L3478 Предлагается в аренду светлое и просторное помещение под офис (возможно использова…
€7,059
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
540 м²
2
ID: L308 Отдельно стоящее здание со своей территорией 540 м2, расположенное в шаговой досту…
€722,105
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
354 м²
1
ID: o65529 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€681,667
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
569 м²
2
ID: o84838 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€21,457
Рекомендовать
Коммерческая
Москва, Россия
104 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,6 к…
€642,307
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
262 м²
3
ID: o78409 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€4,423
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL