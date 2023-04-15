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Купить коммерческую недвижимость в Кстовский район, Россия

Кстово
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1 объект найдено
Коммерческаяв Кстово, Россия
Коммерческая
Кстово, Россия
100 м² 1/10 Этаж
€ 42,518
Продается подвальное помещение. Черновая отделка. Дом сдан. Помещение свободного назначения.…

Параметры недвижимости в Кстовский район, Россия

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