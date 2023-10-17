ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Красное Село
Other
Коммерческая недвижимость в Красное Село, Россия
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
1 751 м²
6
ID: o85628 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€5,78 млн
Рекомендовать
Офис с beauty saloon
Москва, Россия
120 м²
1
ID: L3369 Жилой Комплекс «Балтийский Квартет» - это дом из 4 секций бизнес-класса с подземны…
€232,998
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
86 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 85,8 кв…
€195,121
Рекомендовать
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
897 м²
1
ID: o42886 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€4,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая 23 комнаты
Тверской район, Россия
23
621 м²
5
Продается высокорентабельный отель 3* в г. ДюссельдорфМестоположение:Дюссельдорф - Кайзерсве…
€4,03 млн
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
42 м²
1/15
Продаётся коммерческое помещение, площадью 41,8 кв…
€137,915
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
491 м²
4
ID: L2870 Продаю помещение площадью 495.5 кв.м, расположенное в центре Москвы по адресу: ул.…
€2,42 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
4 611 м²
2
ID: L2372 С июня освобождается отличный офис для вашего бизнеса, расположенный со 2-го по 9 …
€111,458
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 443 м²
8
ID: L3191 Предлагается в субаренду необычный офис в бизнес-центре класса А «Саммит» на 198 р…
€112,946
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
579 м²
2
ID: L3676 Предлагаем в аренду замечательный офис! Офис имеет современную отделку в стиле ЛОФ…
€16,341
Рекомендовать
Коммерческая
Коммунарка, Россия
106 м²
1/15
Продаётся коммерческое помещение, площадью 106,4 к…
€315,672
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
5 850 м²
3
ID: L3548 Предлагается в аренду многофункциональное здание в стиле Loft, общей площадью 5 85…
€65,984
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL