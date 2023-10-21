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Коммерческая недвижимость в Красносельское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Красносельское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Красносельское сельское поселение, Россия
Площадь 4 200 м²
Арт. 3360936 Продается имущественный комплекс из девяти зданий на земельном участке площадь…
€196,717
Realting.com
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