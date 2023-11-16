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Коммерческая недвижимость в Красносельский район, Россия

2 объекта найдено
Коммерческая в Красносельский район, Россия
Коммерческая
Красносельский район, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 55175300 Фасадное помещение с арендатором! Отдельный вход! Первый этаж! Большие окна! …
€298,644
Коммерческая в Красносельский район, Россия
Коммерческая
Красносельский район, Россия
Площадь 21 м²
Арт. 54322233 Предлагаем Вашему вниманию коммерческое помещение с арендатором для ведения б…
€75,691
Realting.com
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