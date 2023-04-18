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Купить коммерческую недвижимость в Красноозёрное сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Красноозёрное сельское поселение, Россия
Коммерческая
Красноозёрное сельское поселение, Россия
675 м² 2/2 Этаж
€ 719,616
Арт. 44584675. Предлагается к продаже коттеджный комплекс (база отдыха) «ШАЛЕ»: Ленинградск…

Параметры недвижимости в Красноозёрное сельское поселение, Россия

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