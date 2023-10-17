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Коммерческая недвижимость в Красногвардейский район, Россия

округ Малая Охта
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4 объекта найдено
Коммерческая в округ Малая Охта, Россия
Коммерческая
округ Малая Охта, Россия
Площадь 138 м²
Арт. 52553241 Уважаемый покупатель Предлагаю рассмотреть интересный вариант на Невском пр…
€277,378
Коммерческая в округ Малая Охта, Россия
Коммерческая
округ Малая Охта, Россия
Площадь 152 м²
Арт. 51908906 Универсальное коммерческое помещение с отдельным входом с Невского проспекта.…
€388,329
Коммерческая 1 комната в округ Ржевка, Россия
Коммерческая 1 комната
округ Ржевка, Россия
Комнаты 1
Площадь 4 100 м²
Этаж 1/5
Продается отдельно стоящее здание с земельным участком в собственности. Площадь здания 4100…
€1,94 млн
Коммерческая с мебелью в округ Малая Охта, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Малая Охта, Россия
Площадь 40 м²
Арт. 27294215 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ С ОКНАМИ НА ЗАНЕВСКИЙ! В продаже редкое предложение в данной ло…
€116,791
Realting.com
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