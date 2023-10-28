ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
городской округ Красногорск
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в городской округ Красногорск, Россия
коммерческая недвижимость
5
офисы
5
Ресторан, кафе
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с public catering
Москва, Россия
636 м²
1
ID: o79364 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения без о…
€11,585
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 105 м²
4
ID: o85480 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€33,851
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Северный административный округ, Россия
309 м²
Продается помещение в престижном комплексе бизнес-класса площадью 309,3 м2 расположенное в к…
€1,64 млн
Рекомендовать
Офис с public catering
Москва, Россия
524 м²
1
ID: o80262 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения без о…
€22,173
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
490 м²
1
ID: L2510 Продажа готового арендного бизнеса. Помещение 490 кв.м. (1 и 2 этажи) с отдельным …
€1,24 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Калининград, Россия
56 м²
1/4
Предлагаем к покупке помещение свободного назначения в центре города , первая линия на Ленин…
€163,701
Рекомендовать
Коммерческая
Северо-Западный федеральный округ, Россия
28 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 27,6 кв…
€69,233
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью
округ Морской, Россия
99 м²
Арт. 3357972 Уважаемый покупатель ! Предлагаем просторное коммерческое помещение в жилищн…
€100,319
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 686 м²
7
ID: L2123 Сдается в аренду офис в бизнес-центре класса A. Смешанная планировка с преоблада…
€43,945
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
677 м²
6
ID: L3260 Предлагаем в аренду блок в БЦ "Стрелецкая слобода". Собственная терраса! Качествен…
€11,449
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
100 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 99,8 кв…
€202,308
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 504 м²
4
ID: o78268 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 1504.9м² …
€24,133
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL