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Продажа офисных помещений в Красногорск, Россия

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5 объектов найдено
Офисв Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
4 839 м² Количество этажей 6
€ 64,825
ID: L3945 Предлагаем в аренду отдельно стоящее здание. Общая площадь Здания - 3000 кв.м., из…
Офисв Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
1 288 м² 9 Этаж
€ 27,567
ID: L3698 Офис в аренду в БЦ "Мякининская Пойма", секция Г. Планировка смешанная, панорамные…
Офисв Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
2 520 м² 5 Этаж
€ 56,263
ID: L3611 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 1260 кв.м. на 6 эт…
Офисв Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
2 520 м² 5 Этаж
€ 56,263
ID: L3609 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 2520 кв.м. на 5,6 …
Офисв Красногорск, Россия
Офис
Красногорск, Россия
1 260 м² 5 Этаж
€ 28,132
ID: L3610 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ! Сдадим на выгодных для вас условиях офис 1260 кв.м. на 5 эт…

Параметры недвижимости в Красногорск, Россия

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