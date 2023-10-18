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Коммерческая недвижимость в Коммунарка, Россия

16 объектов найдено
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 180 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 179,6 к…
€206,053
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 183 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 183,0 к…
€199,229
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 164 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 164,1 к…
€164,042
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 78 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 77,5 кв…
€82,801
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 182 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 181,6 к…
€179,898
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 24 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 24,1 кв…
€32,131
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 186 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 186,4 к…
€201,040
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 56,8 кв…
€153,303
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 66,4 кв…
€149,634
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 44,4 кв…
€122,419
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 37,7 кв…
€47,459
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 20 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 19,5 кв…
€27,910
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 202 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 201,6 к…
€308,582
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 147 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 147,4 к…
€251,012
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 343 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 343,0 к…
€471,468
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 123 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 122,9 к…
€239,703
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