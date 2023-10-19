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Коммерческая недвижимость в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Колтуши, Россия
Коммерческая
Колтуши, Россия
Площадь 600 м²
Арт. 52737792 К продаже предлагается лот из 8 кадастров в Колтушах: имущественный комплекс,…
€777,033
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