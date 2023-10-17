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Коммерческая недвижимость в Кировский район, Россия

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в okrug Dachnoe, Россия
Коммерческая 1 комната
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 1
Площадь 6 300 м²
Этаж 1/7
Отдельно стоящее нежилое здание в Кировском районе Санкт-Петербурга. Улица Лени Голикова, д…
€2,23 млн
Коммерческая с мебелью в okrug Avtovo, Россия
Коммерческая с мебелью
okrug Avtovo, Россия
Площадь 256 м²
Арт. 22057104 Добрый день! Вашему вниманию коммерческое помещение общей площадью 256 кв…
€236,501
Realting.com
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