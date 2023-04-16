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Продажа офисных помещений в городской округ Химки, Россия

Химки
24
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24 объекта найдено
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
2 639 м² 4 Этаж
€ 59,654
ID: L3914 Прекрасный блок 2 639 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на 4-м этаже…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
4 425 м² 4 Этаж
€ 100,027
ID: L3915 Прекрасный блок 4 425 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
7 525 м² 7 Этаж
€ 170,102
ID: L3917 Прекрасный блок 7 525 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
6 125 м² 4 Этаж
€ 138,455
ID: L3916 Прекрасный блок 6125 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных э…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
9 425 м² 7 Этаж
€ 213,051
ID: L3919 Прекрасный блок 9 425 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
8 925 м² 7 Этаж
€ 201,749
ID: L3918 Прекрасный блок 8925 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных э…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 217 м² 9 Этаж
€ 2,580,757
ID: L3704 Предлагается в покупку офис арендуемой площадью 1217 кв.м. на 9 этаже в бизнес-цен…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 300 м² 13 Этаж
€ 2,756,766
ID: L3705 Предлагается в покупку офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 13 этаже в бизнес-це…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
200 м² 5 Этаж
€ 3,540
ID: L3713 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 500 кв.м. на …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
2 600 м² 13 Этаж
€ 45,946
ID: L3710 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 2600 кв.м. на 13,14 эт…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
400 м² -1 Этаж
€ 5,301
ID: L3709 ВНИМАНИЕ ОПЕРАТОРОВ СТОЛОВЫХ И КАФЕ! Предлагается в аренду помещение 400кв.м. на -…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
3 900 м² 13 Этаж
€ 68,919
ID: L3711 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 3900 кв.м. на 13,14,15…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
347 м² 10 Этаж
€ 6,899
ID: L3712 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 347 кв.м. на …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 300 м² 14 Этаж
€ 22,973
ID: L3707 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 14 этаже…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 300 м² 13 Этаж
€ 22,973
ID: L3706 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 13 этаже…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 217 м² 9 Этаж
€ 24,195
ID: L3703 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 1217 кв.м. на…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 300 м² 15 Этаж
€ 22,973
ID: L3708 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 15 этаже…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
2 186 м² 13 Этаж
€ 45,149
ID: L3218 В Бизнес-центре класса В+ сдаются в аренду помещения, расположенные на 13 и 15 э…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
698 м² 3 Этаж
€ 14,619
ID: L2473 Предлагается блок в БЦ класса А "Химки". Смешанная планировка • Помещения с отдел…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 408 м² 11 Этаж
€ 29,476
ID: L2472 Предлагаетс я в аренду блок в БЦ класса А "Химки". Бизнес парк расположен в 3 км. …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 076 м² 15 Этаж
€ 22,227
ID: L3214 В Бизнес-центре класса В+ сдается в аренду отличный офисный блок 1076 кв.м. на 15 …
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 110 м² 13 Этаж
€ 22,926
ID: L3213 В Бизнес-центре класса В+ сдается в аренду отличный офисный блок. Смешанная планир…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 300 м² 15 Этаж
€ 2,756,766
ID: L2030 Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А. Высочайшего качества 2 офи…
Офисв Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
1 300 м² 14 Этаж
€ 2,756,766
ID: L2029 Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А. Высочайшего качества 2 офи…

Параметры недвижимости в городской округ Химки, Россия

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