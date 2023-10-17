Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. городской округ Химки

Коммерческая недвижимость в городской округ Химки, Россия

Химки
24
24 объекта найдено
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 2 639 м²
Этаж 4
ID: L3914 Прекрасный блок 2 639 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на 4-м этаже…
€52,218
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 4 425 м²
Этаж 4
ID: L3915 Прекрасный блок 4 425 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
€87,558
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 7 525 м²
Этаж 7
ID: L3917 Прекрасный блок 7 525 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
€148,898
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 6 125 м²
Этаж 4
ID: L3916 Прекрасный блок 6125 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных э…
€121,196
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 9 425 м²
Этаж 7
ID: L3919 Прекрасный блок 9 425 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных …
€186,494
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 8 925 м²
Этаж 7
ID: L3918 Прекрасный блок 8925 кв.м. с высококачественной отделкой и мебелью на смежных э…
€176,601
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 217 м²
Этаж 9
ID: L3704 Предлагается в покупку офис арендуемой площадью 1217 кв.м. на 9 этаже в бизнес-цен…
€2,26 млн
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 13
ID: L3705 Предлагается в покупку офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 13 этаже в бизнес-це…
€2,41 млн
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 5
ID: L3713 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 500 кв.м. на …
€3,098
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 2 600 м²
Этаж 13
ID: L3710 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 2600 кв.м. на 13,14 эт…
€40,219
Офис с public catering в Химки, Россия
Офис с public catering
Химки, Россия
Площадь 400 м²
Этаж -1
ID: L3709 ВНИМАНИЕ ОПЕРАТОРОВ СТОЛОВЫХ И КАФЕ! Предлагается в аренду помещение 400кв.м. на -…
€4,641
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 3 900 м²
Этаж 13
ID: L3711 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 3900 кв.м. на 13,14,15…
€60,328
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 347 м²
Этаж 10
ID: L3712 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 347 кв.м. на …
€6,039
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 14
ID: L3707 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 14 этаже…
€20,109
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 13
ID: L3706 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 13 этаже…
€20,109
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 217 м²
Этаж 9
ID: L3703 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается в аренду офис арендуемой площадью 1217 кв.м. на…
€21,179
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 15
ID: L3708 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 15 этаже…
€20,109
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 2 186 м²
Этаж 13
ID: L3218 В Бизнес-центре класса В+ сдаются в аренду помещения, расположенные на 13 и 15 э…
€39,521
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 698 м²
Этаж 3
ID: L2473 Предлагается блок в БЦ класса А "Химки". Смешанная планировка • Помещения с отдел…
€12,796
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 408 м²
Этаж 11
ID: L2472 Предлагаетс я в аренду блок в БЦ класса А "Химки". Бизнес парк расположен в 3 км. …
€25,802
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 076 м²
Этаж 15
ID: L3214 В Бизнес-центре класса В+ сдается в аренду отличный офисный блок 1076 кв.м. на 15 …
€19,457
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 110 м²
Этаж 13
ID: L3213 В Бизнес-центре класса В+ сдается в аренду отличный офисный блок. Смешанная планир…
€20,068
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 15
ID: L2030 Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А. Высочайшего качества 2 офи…
€2,41 млн
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 14
ID: L2029 Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А. Высочайшего качества 2 офи…
€2,41 млн

Типы недвижимости в городской округ Химки

офисы
Realting.com
Перейти