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Купить склад в Калуга, Россия

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5 объектов найдено
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 4,410
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 23 м²
€ 4,233
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 4,802
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 19 м²
€ 3,735
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Калуга, Россия
Склад 1 комната
Калуга, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 4,597
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.

Параметры недвижимости в Калуга, Россия

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